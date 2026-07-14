Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

237 подписчиков

С сентября в России начнут действовать новые требования к онлайн-продаже товаров

С сентября в России начнут действовать новые требования к онлайн-продаже товаров

Изменения предусмотрены уточнениями к закону о защите прав потребителей С 1 сентября 2026 года продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах должны будут размещать документы, подтверждающие подлинность товаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии