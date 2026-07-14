С сентября в России начнут действовать новые требования к онлайн-продаже товаров

Изменения предусмотрены уточнениями к закону о защите прав потребителей С 1 сентября 2026 года продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах должны будут размещать документы, подтверждающие подлинность товаров.
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