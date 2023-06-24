СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК

13 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Героический поступок, за всю зиму один раз очистили снег во дворе, что входит в их обязанность производить ежедневно ...Во дворе дома на ...
  • Людмила Сорокина
    деньги на ветер,никакого долголетия нет. всё это пи@шь, му@дёшь и провокация. этот собякин не  знает откуда ещё качну...Собянин: К концу ...

Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Мужчины решили защищать Родину и готовы заключить контракт Московские журналисты, посетившие в столице единый пункт отбора на военную службу по контракту, узнали у добровольцев, которые приезжают туда со всей страны, почему они решили пойти служить.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх