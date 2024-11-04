Победа Майи Санду на выборах президента Молдавии приведет республику к новым испытаниям. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.
Карасин: вымученная победа Санду ведет Молдавию к новым испытаниям
Комментарии
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Александр Ширай
Значит как то обговорили статус ПМР... Иначе не зачем признавать.
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7 час.
СК
Сергей Карабухин
..Чушь собачья...Какая победа? Над своим народом? Очередной информационный фейк................................Разве нормальные могут голосовать за психически-больную румынку – которая ведёт молдавский народ в пропасть на полное уничтожение?
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5 час.
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