Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Иринушка
    Обычная западная дерьмократия во всей красе. "Честные" выборы, ха-ха-ха. Молдавский язык уже отменили, скоро отменят ...Победа Санду как ...
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Карасин: вымученная победа Санду ведет Молдавию к новым испытаниям

Карасин: вымученная победа Санду ведет Молдавию к новым испытаниям

Победа Майи Санду на выборах президента Молдавии приведет республику к новым испытаниям. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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Александр Ширай
Значит как то обговорили статус ПМР... Иначе не зачем признавать.
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7 час.
СК
Сергей Карабухин
..Чушь собачья...Какая победа? Над своим народом? Очередной информационный фейк................................Разве нормальные могут голосовать за психически-больную румынку – которая ведёт молдавский народ в пропасть на полное уничтожение?
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5 час.

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