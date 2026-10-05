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Царьград

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Новосибирск стал шестым в Сибири по зарплатам в вакансиях

Новосибирск стал шестым в Сибири по зарплатам в вакансиях

Средняя предлагаемая работодателями зарплата в Новосибирской области за год выросла на 6%, что позволило региону занять шестое место среди сибирских территорий и обойти Омскую, Томскую области и Алтайский край.

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