«Сами ушли»: Подоляка сообщил, что ВСУ практически оставили Новогродовку

Военный обозреватель Юрий Подоляка в своём Telegram-канале сообщил, что ВСУ уже практически оставили Новогродовку.
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