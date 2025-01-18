Переговоры Рантанена с «Колорадо» зашли в тупик. Игрок хочет зарплату на уровне 14 млн долларов, ориентир клуба – 12,6 млн Маккиннона (Фрэнк Серавалли)

Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. Утверждается, что 28-летний игрок (кэпхит по текущему контракту – 9,25 миллиона долларов), который может выйти на рынок летом, хочет подписать новый контракт со средней зарплатой в районе 14 млн – как у Леона Драйзайтля в «Эдмонтоне».