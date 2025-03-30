Что-то проясняется. Случились некие подробности о наших 12-часовых посиделках с американцами в Эр-Рияде, после которых у Мировой Жабы наступил обратный катарсис, обрушение Основ, корчи с падучей и полный набор недугов МКБ-10 по классификации психических и поведенческих расстройств согласно Рекомендациям ВОЗ.
Реплика об исполнении обещаний
Комментарии
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Александр Иноземцев
+100! 👍
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11 час.
Ксения Фотина
Фотомонтаж в начале статьи - просто блеск! 💯 % и за авторский материал 🙏
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8 час.
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