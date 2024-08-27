Как вы знаете, вчера Зеленский записал свое обращение, в котором упоминал события в Курской области.
Ответ Путина Зеленскому
Комментарии
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людмила бер
Прибалтийские Эмираты, Просроченный.... не могла понять, почему ругаются на Россию и Путина.... и слова подбирают, какие даже последний хулиган в подворотне не всегда вспомнит.... может в детском саду сильно их били и обижали, когда воспитатель в туалет выходила?... Жалкие какие то... и мерзкие...
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14 час.
Александр Маркитанов
хватит уже фотку рыла просроченого публиковать...рвотный рефлекс уже срабатывает...
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13 час.
Валерий Обрезков
Неееет. Его надо судить и прилюдно потом привести приговор в исполнение. На весь мир.
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3 час.
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