Ответ Путина Зеленскому

людмила бер

Прибалтийские Эмираты, Просроченный.... не могла понять, почему ругаются на Россию и Путина.... и слова подбирают, какие даже последний хулиган в подворотне не всегда вспомнит.... может в детском саду сильно их били и обижали, когда воспитатель в туалет выходила?... Жалкие какие то... и мерзкие...