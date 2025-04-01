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Профилактика семейного неблагополучия.

Профилактика семейного неблагополучия.

Проблема защиты детей от жестокого обращения и насилия, в силу их наименьшей защищенности, не теряет актуальностиВ период с 21 по 25 марта с педагогическими работниками учреждения образования повторно изучен Алгоритм информирования педагогическими работниками родителей (законных представителей) обучающихся и (или) сотрудников внутренних дел о налич .

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