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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Король ринга и баскетбольный снайпер: новые герои Аллеи спортивной славы

На «Аллее спортивной славы» в Деревне знаменитого путешественника Федора Конюхова появилось два новых бюста легендарным спортсменам – лучшему баскетболисту XX века Сергею Белову и выдающемуся боксеру Николаю Королеву.

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