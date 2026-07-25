Король ринга и баскетбольный снайпер: новые герои Аллеи спортивной славы

На «Аллее спортивной славы» в Деревне знаменитого путешественника Федора Конюхова появилось два новых бюста легендарным спортсменам – лучшему баскетболисту XX века Сергею Белову и выдающемуся боксеру Николаю Королеву.
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