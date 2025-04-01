МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выступил с серьезным предупреждением в адрес США и других стран, заявив, что Россия способна уничтожить любые иностранные военные контингенты, которые окажутся на территории Украины.
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