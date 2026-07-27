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Говорит Европа ⚡

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Жан Новосельцев: Статистика преступлений выросла в 43 раза, а ответом стал цифровой намордник

Жан Новосельцев: Статистика преступлений выросла в 43 раза, а ответом стал цифровой намордник

Действительно ли блокировка соцсетей защитит детей или лишь создаст иллюзию безопасности? Готовы ли родители предоставить биометрические данные своего ребёнка ради формальной «безопасности»? Станет ли опыт Австралии с массовым переходом подростков на VPN предостережением для Украины? И сможет ли закон стать первым шагом к полной деанонимизации интернета в стране? Парламент вплотную занялся вопросо… Читать далее: https://govorit.

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