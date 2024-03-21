Зарплата рабочего при Николае II: сколько он получал в современных деньгах

Обычно люди сравнивают современные зарплаты с зарплатами советского времени. Это понятно, потому что жизнь обычных людей в то время была гораздо справедливее и казалась намного лучше — социализм, так сказать.
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