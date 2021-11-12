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21 июня. Сталин. Дилемма принятия решения

21 июня. Сталин. Дилемма принятия решения

В статье использованы следующие сокращения: ВО – военный округ, ГАУ – Главное артиллерийское управление, ГВС – Главный военный совет КА, ГУ – Главное управление, ГШ – Генеральный штаб, ЗапОВО – Западный особый ВО, КА – Красная Армия, КОВО – Киевский особый ВО, МИД – Министерство иностранных дел, НКО – наркомат обороны, ОдВО – Одесский ВО, ПрибОВО – Прибалтийский особый ВО, РМ – разведывательные материалы, РУ – разведывательное управление, сд – стрелковая дивизия, СНК – Совет народных комиссаров, УР – укрепленный район.

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