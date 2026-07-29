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ИА Регнум

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Медведев: противникам России не нравится, что россиянами нельзя командовать

Противники России всегда пытались расшатать ситуацию в стране. Об этом 29 июля принял в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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