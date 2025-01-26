«Мне было скучно жить»: Дмитрий Чеботарёв о решении поступить на режиссёрский факультет

В ноябре прошлого года в рамках рекламной кампании фильма «Волшебник Изумрудного города» исполнивший роль Урфина Джюса Дмитрий Чеботарёв вышел на поле стадиона ЦСКА и нанёс символический удар перед матчем 14‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) со «Спартаком».