Погрузиться в заботу: с какими травмами люди столкнулись после теракта

Страх, тревога, паника, стыд за радостные события в день теракта и после, а также чувство вины за то, что они живы, — вот далеко не полный список жалоб людей, обращающихся к психологам за помощью после трагедии в Красногорске 22 марта.
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