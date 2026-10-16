«Утверждение о том, что выборы в Государственную Думу в 2026 году прошли по принципиально новой модели, не является официальным заключением», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, размышляя о значении территориального фактора и влиянии ДЭГ на ход и итоги выборов.