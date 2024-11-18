Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Ага. Яйца, в связи с увеличением спроса (такая отмазка ходила) дорожали, а мандарины (которые для обхода санкций меде...Мандарины в Росси...
  • Модест
    Экономика развивается семимильными шагами!В России рознична...
  • Виктор Мальцев
    нам по пути снабжения -нельзя , а им можно . Путин, верни Суровикина на сво с полными полномочиями... хватит уничтожа...Военный эксперт н...

Эксперт: РФ стоит ответить ядерным ударом на разрешение бить в глубь страны

Эксперт: РФ стоит ответить ядерным ударом на разрешение бить в глубь страны

По словам Коротченко, действия Запада делают ситуацию "взрывоопасной" России следует рассмотреть возможность нанесения демонстративного одиночного ядерного удара по акватории вблизи побережья Великобритании и Франции после разрешения Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
На сегодняшний день есть факт атаки БПЛА укропитеков на объект в Магнитогорске! Это что? Это как? При этом БПЛА прилетел на территорию завода, название которого не упоминается. Наверное и правильно, что не упоминается. Но то, что это произошло в Магнитогорске, это выходит за все рамки. То, что БПЛА прилетел с территории УкРуины это чушь собачья. Тогда от куда он прилетел и кто его запустил? Вопрос более чем актуальный. Получается, что на территории РФ активно и не без некоторого успеха действуют диверсионные группы ВСУ, СБУ... Почему они действуют, как так получается? Где наши доблестные органы контрразведки, МВД, Рос. гвардия? Где ВОХР, который этот завод должен охранять? Или не ВОХР, а ЧОП или охранное агентство с лицензией? А мы про какой то там ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЯДЕРНЫЙ УДАР! Да после этой демонстрации нас самих обвинят во всем, что Голливуд придумает! А надо быть круче Голливуда. Готовиться надо уже сейчас. Оборудовать съемочную площадку где ни будь под Вологдой или Костромой, заготовить имитацию последствий ракетного удара УкРуины западными ракетами по мирному поселку, разрушенные дома, школу, детский сад со следами крови, кусками тел женщин, детей и т.д.(жути побольше, естественно все эти следы и куски муляжи и манекены), все это запечатлеть на кино-фото-видео и представить в Совбезе ООН, как НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА преступлений Киева, Лондона, Парижа и Вашингтона. А уже после этого охерачить, для начала, Лондон и Париж и не чем ни будь, а &quot;Тополями&quot; и &quot;Сарматами&quot;. Вот это была бы реальная демонстрация, при чем обоснованная и законная. И ни кто бы после этого Россию агрессором бы не назвал. Это был бы ОТВЕТНЫЙ УДАР.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх