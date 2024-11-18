Эксперт: РФ стоит ответить ядерным ударом на разрешение бить в глубь страны

АндрейБорков

На сегодняшний день есть факт атаки БПЛА укропитеков на объект в Магнитогорске! Это что? Это как? При этом БПЛА прилетел на территорию завода, название которого не упоминается. Наверное и правильно, что не упоминается. Но то, что это произошло в Магнитогорске, это выходит за все рамки. То, что БПЛА прилетел с территории УкРуины это чушь собачья. Тогда от куда он прилетел и кто его запустил? Вопрос более чем актуальный. Получается, что на территории РФ активно и не без некоторого успеха действуют диверсионные группы ВСУ, СБУ... Почему они действуют, как так получается? Где наши доблестные органы контрразведки, МВД, Рос. гвардия? Где ВОХР, который этот завод должен охранять? Или не ВОХР, а ЧОП или охранное агентство с лицензией? А мы про какой то там ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЯДЕРНЫЙ УДАР! Да после этой демонстрации нас самих обвинят во всем, что Голливуд придумает! А надо быть круче Голливуда. Готовиться надо уже сейчас. Оборудовать съемочную площадку где ни будь под Вологдой или Костромой, заготовить имитацию последствий ракетного удара УкРуины западными ракетами по мирному поселку, разрушенные дома, школу, детский сад со следами крови, кусками тел женщин, детей и т.д.(жути побольше, естественно все эти следы и куски муляжи и манекены), все это запечатлеть на кино-фото-видео и представить в Совбезе ООН, как НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА преступлений Киева, Лондона, Парижа и Вашингтона. А уже после этого охерачить, для начала, Лондон и Париж и не чем ни будь, а "Тополями" и "Сарматами". Вот это была бы реальная демонстрация, при чем обоснованная и законная. И ни кто бы после этого Россию агрессором бы не назвал. Это был бы ОТВЕТНЫЙ УДАР.