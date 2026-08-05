Средняя пенсия в России превысила 27,2 тысячи рублей

Грустно признавать. но в СССР пенсии были выше, дороже. На них можно было купить что-то существенное. Здесь кроме килограмма колбасы за тысячу рублей , от радости, что пенсия пришла, ни чего не купишь.

Александр Макеев

Во времена СССР (с 1984 года) я получал пенсию 77 рублей в месяц. Это не сопоставимо с текущей пенсией около 30 тысяч рублей в месяц. Структура цен в СССР была ужасная. Непомерно низкие цены на продовольствие и на коммунальные услуги, и жутко громадные на промышленные товары. Тогда моя пенсия почти целиком шла на приобретение продуктов, самых дешёвых. Сейчас продукты питания и коммунальные услуги приемлемо дорогие и на промышленные товары вполне небольшие. В СССР монополия на информацию была у государства под диктатурой коммунистов. Невозможно было рядовому исследователю, писателю опубликовать совершённые им научные открытия, написанные им прозаические и стихотворные произведения. В современной России никаких проблем с публикацией нет. Даже Проект Государственной Идеологии Российской Федерации мне удалось опубликовать 19 июля 2026 года.