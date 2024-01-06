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Байден: Предвыборная кампания Трампа посвящена ему, а не Америке

Байден: Предвыборная кампания Трампа посвящена ему, а не Америке

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Президент США 81-летний Джо Байден заявил, что защита демократии от экстремистских сил, которые подпитывали восстание 6 января три года назад, была «священным делом» нации, которое будет в центре его предвыборной кампании.

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