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«У нас глупое население — Алку надо прощать!»: четырехкратный олимпийский чемпион заступился за Пугачеву

«У нас глупое население — Алку надо прощать!»: четырехкратный олимпийский чемпион заступился за Пугачеву

Интересная жизнь с Vera Star Недавно Алла Пугачева напомнила россиянам о себе выпуском песен «Поцелуи войны» и «Мама».

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А почему он не в думе?
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1 час.
Гулька
Алка-фанерщица с 70-х годов прошлого века... Какая талантливая певица? Она дрянь, которая своих поклонников,  которые заполняли ее стадионы под фанеру, называла свиньями, рабами, холопами... Мнение Лолиты, которая и сама просто украинская нацистка и безголосая клоунесса, вообще не важно здесь. А уж Собчак известная любительница устраивать скандалы на ровном месте. Если бы хоть копейку пользы принесла стране, могла бы рот открывать. А так просто миллиарды отца проживает, изображая из себя мировую касту богоизбранных. Еще проверить надо, как миллиарды были получены...
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1 час.
ВС
Владимир Степанян
Даже если великий Александр Градский был трижды не прав, говоря о том, что Пугачева не один десяток лет назад утратила свои вокальные данные, хотя Александру Борисовичу я верю больше, чем себе, за ее высказывания, за ее отношения к зрителю, которые принесли ей популярность и славу, она достойна забвению раз и навсегда.
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1 час.
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