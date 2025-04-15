«У нас глупое население — Алку надо прощать!»: четырехкратный олимпийский чемпион заступился за Пугачеву

alik3456 Джексон А почему он не в думе?

Гулька Алка-фанерщица с 70-х годов прошлого века... Какая талантливая певица? Она дрянь, которая своих поклонников, которые заполняли ее стадионы под фанеру, называла свиньями, рабами, холопами... Мнение Лолиты, которая и сама просто украинская нацистка и безголосая клоунесса, вообще не важно здесь. А уж Собчак известная любительница устраивать скандалы на ровном месте. Если бы хоть копейку пользы принесла стране, могла бы рот открывать. А так просто миллиарды отца проживает, изображая из себя мировую касту богоизбранных. Еще проверить надо, как миллиарды были получены...