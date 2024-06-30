Праздник первого снопа. На Бобруйщине официально дан старт уборочной кампании.

Районный праздник ´Зажинки´ прошел сегодня на поле ОАО ´Невский-Агро´. Участие в нем приняли председатель Бобруйского райисполкома Александр Суходольский, глава депутатского корпуса района Ирина Старовойтова, работники райсельхозпрода, руководители хозяйств, представители профсоюзов и, конечно же, лучшие механизаторы района, которым предстоит ударн .