Новая методология оценки качества образования утверждена Рособрнадзором и Минпросвещения. Она впервые включает в себя анализ компетенций школьных учителей.
Оценку компетенции школьных учителей впервые проведут в России
Комментарии
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E
Ed
В итоге, важно не знание предмета и умение заинтересовать ученика (студента) а та туфта, только и доступная минобру и его персоналу, которую только они и называют методикой и педагогикой. Ужас, даже малейших шансов нет уйти от дикости выращенной невеждами в системе образования (всех уровней)!
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