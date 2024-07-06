Оценку компетенции школьных учителей впервые проведут в России

E

Ed

В итоге, важно не знание предмета и умение заинтересовать ученика (студента) а та туфта, только и доступная минобру и его персоналу, которую только они и называют методикой и педагогикой. Ужас, даже малейших шансов нет уйти от дикости выращенной невеждами в системе образования (всех уровней)!