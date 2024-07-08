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Петербургский дневник

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Перечислены лучшие породы собак для семьи

Перечислены лучшие породы собак для семьи

Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИАМО о породах собак, которые лучше всего подойдут для семей.

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