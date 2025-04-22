В России предложили "классифицировать" майнеров криптовалют

Депутат Антон Горелкин уже обратился в Росстандарт для обсуждения деталей этой инициативы Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) для майнеров криптовалют предложил ввести депутат Госдумы Антон Горелкин, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
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