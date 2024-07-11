Сергей Ребров останется на посту главного тренера сборной Украины и после неудачного Евро-2024

Сергей Ребров получил кредит доверия от УАФ и останется во главе сборной Украины. 10 июля Украинская ассоциация футбола провела заседание исполкома, на которой подводились итоги выступлению сборной на Евро-2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии