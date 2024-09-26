Четыре человека получили травмы при обрушении потолка в спа-отеле в Петергофе. Как стало известно Мойке78, инцидент случился вечером 25 сентября в заведении, расположенном на Гофмейстерской улице.
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Четыре человека получили травмы при обрушении потолка в спа-отеле в Петергофе. Как стало известно Мойке78, инцидент случился вечером 25 сентября в заведении, расположенном на Гофмейстерской улице.