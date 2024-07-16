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Царьград

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Гендиректора фирмы "Спецшвейснаб", которая шила форму Росгвардии, арестовали за взятку

Гендиректора фирмы "Спецшвейснаб", которая шила форму Росгвардии, арестовали за взятку

Основного поставщика одежды для Росгвардии обвиняют в даче небольшой взятки сотруднице ФСИН за покровительство при заключении контрактов на пошив формы.

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