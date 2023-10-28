Пять человек погибли в ДТП с загоревшимися автомобилями на Камчатке

В Камчатском крае скончались пять человек в ДТП, в котором после столкновения загорелись автомобили.В субботу утром на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково столкнулись две иномарки Infiniti и Mitsubishi Pajero.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии