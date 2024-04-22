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Закон, порядок, государство

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Свежие комментарии

В Иркутске в ходе расследования уголовного дела установлены дополнительные факты контрабанды лесоматериалов

Как сообщалось ранее, транспортными полицейскими во взаимодействии с Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой и Пограничным управлением ФСБ России по Республике Бурятия  пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в контрабанде пиломатериалов.

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