Боец осторожно крался по полуразрушенной многоэтажке. Сзади, вне его угла зрения, из дверного проёма выглянул враг.
Непутёвый
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Боец осторожно крался по полуразрушенной многоэтажке. Сзади, вне его угла зрения, из дверного проёма выглянул враг.
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