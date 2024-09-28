The Week: у людей с диабетом возможно повышение температура кожи на лице

Ученые из Китая провели исследование, в результате которого было обнаружено, что температура кожи на лице может подсказать о наличии хронических заболеваний, таких как сахарный диабет или жировая болезнь печени.
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