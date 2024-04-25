Ангарчанина приговорили к трем годам колонии за ложное сообщение о теракте

В Ангарске перед судом предстал 33-летний местный житель. Его признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает Ангарский городской суд.
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