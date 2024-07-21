Украина запросит электроэнергию у четырех стран ЕС из-за дефицита

Минэнерго Украины объявило о планах крупных поставок электроэнергии из четырех европейских стран. Страна ожидает получить из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии общий объем энергии в 25 682 мегаватт в час.
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