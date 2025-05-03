Российские военные поразили завод по производству боеприпасов ВСУ

ВС РФ поразили завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве рассказали, что за сутки оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили скопления ВСУ в 152 районах.