🛠 Благоустройство территории вдоль реки Абдалка в Симферополе планируют завершить к декабрю На объекте уже уложили плитку, установили детскую площадку и малые архитектурные формы на спортивной площадке.
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