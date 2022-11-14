Песков: наука РФ может показать свою самодостаточность из-за ограничений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская наука сегодня испытывает ограничения в плане международного взаимодействия, однако это шанс показать свою самодостаточность, пишет РИА Новости.
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