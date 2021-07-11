Любопытно, однако

72 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Заболотный
    Аффтар явно откровенный русофоб,основная задача которого мяконько так,вроде как бы сочуствуя угнетённому рассейскому...Почему в России н...
  • Елена Козлова
    Профашистские россияне сплотились вокруг мигрантов?Мигранты "делят" ...
  • абрам вербин
    ахтолий, как ты им трахаешься? теебя им не клинит?Волевое решение к...

Они и мы. Владимир Меньшов

Содержание0:30 О премии «Оскар» и претензиях к советской власти06:20 Про детство, отца и НКВД11:48 О профессиях, которые удалось попробовать14:57 О роли в фильме "Легенда №17"16:20 Почему сейчас не удается снять по-настоящему народное кино?20:10 Фильмы Меньшова - отражение эпохи?29:00 Почему рухнула советская система?32:22 О вступлении в партию и этапах разрушения страны35:41 Про Ельцина и Путина36:53 О понимании неизбежности конфликта с Украиной42:20 О жизни простых людей в России46:13 Лучше потерпеть чем вернуться в 90-е?47:40 Про молодое поколение и его интересы49:26 Насколько все плохо в российском кинематографе?55:00 За что уважать СССР?.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх