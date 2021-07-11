Они и мы. Владимир Меньшов

Содержание0:30 О премии «Оскар» и претензиях к советской власти06:20 Про детство, отца и НКВД11:48 О профессиях, которые удалось попробовать14:57 О роли в фильме "Легенда №17"16:20 Почему сейчас не удается снять по-настоящему народное кино?20:10 Фильмы Меньшова - отражение эпохи?29:00 Почему рухнула советская система?32:22 О вступлении в партию и этапах разрушения страны35:41 Про Ельцина и Путина36:53 О понимании неизбежности конфликта с Украиной42:20 О жизни простых людей в России46:13 Лучше потерпеть чем вернуться в 90-е?47:40 Про молодое поколение и его интересы49:26 Насколько все плохо в российском кинематографе?55:00 За что уважать СССР?.