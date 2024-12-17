После ЧП с танкерами у побережья Крыма взяли пробы воды

Специалисты взяли пробы воды после крушения танкеров у входа в Керченский пролив, чтобы оценить нанесенный ущерб, сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей РАН Сергей Алемов.
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