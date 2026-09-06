Минобороны РФ: ПВО сбили 400 дронов ВСУ за сутки

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки сбили 400 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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