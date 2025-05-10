Посольство США предупредило граждан на Украине о необходимости продумать варианты укрытия на случай воздушной тревоги

Киев (Новый День, Елена Васильева)– Американское посольство на Украине заявило, что страна якобы может подвергнуться массированной воздушной атаке в ближайшие дни, сообщает пресс-служба дипломатического представительства.
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