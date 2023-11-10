Председатель Следственного комитета поручил представить доклад о проверке по факту ненадлежащего оказания услуг пожилым гражданам в Санкт-Петербурге

В эфире новостной передачи вышел сюжет, в котором родственница пожилой женщины, находившейся в одном из частных пансионатов Санкт-Петербурга, сообщает об отсутствии надлежащего питания и необходимых лекарственных средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии