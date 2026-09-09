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Business Daily

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22.09 Сессия «Торги из архива семьи художника Эль Лисицкого и его жены Софи Кюпперс-Лисицкой»

22.09 Сессия «Торги из архива семьи художника Эль Лисицкого и его жены Софи Кюпперс-Лисицкой»

На аукционных торгах будут представлены книги и фотографии из архива художника Эль Лисицкого и его жены художницы, искусствоведа и коллекционера Софи Кюпперс-Лисицкой чудом сохранившиеся в частных руках в России.

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