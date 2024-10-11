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Foreign Policy: экономика Украины рухнет после взятия Красноармейска

Foreign Policy: экономика Украины рухнет после взятия Красноармейска

Потеря Покровска (украинское название Красноармейск), станет серьезным испытанием для украинской экономики, пишет журнал Foreign Policy, ссылаясь на мнение исполнительного директора украинской консалтинговой компании GMK Center Станислава Зинченко.

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