# Чернильница Друзья, сегодня хочу поговорить о довольно популярном выражении, которое можно довольно часто встретить читая комментарии в интернете.
«Чемодан, вокзал, ...». Что будет чиновнику и простому человеку за эту фразу
Комментарии
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Алла Зотова
)))
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1 час.
Геннадий Сытник
А если "чемодан, ишак, кишлак"?😀
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1 час.
Семен Семеныч
Статья провокационная. Почему не указана фамилия следователя? А потому, что никто ее не знает. Все со слов кого-то. Я не припомню чтобы следователи мониторили интернет. И принимали материал по административке. У следаков уголовных дел под завязку. А что касаемо возбуждений дел по «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» отвечу. Эти дела возбуждают именно сотрудники не славянской национальности.
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59 мин.
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