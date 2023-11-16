Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Чемодан, вокзал, ...». Что будет чиновнику и простому человеку за эту фразу

«Чемодан, вокзал, ...». Что будет чиновнику и простому человеку за эту фразу

# Чернильница   Друзья, сегодня хочу поговорить о довольно популярном выражении, которое можно довольно часто встретить читая комментарии в интернете.

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Комментарии
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Алла Зотова
)))
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1 час.
Геннадий Сытник
А если &quot;чемодан, ишак, кишлак&quot;?😀
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1 час.
Семен Семеныч
Статья провокационная. Почему не указана фамилия следователя? А потому, что никто ее не знает. Все со слов кого-то. Я не припомню чтобы следователи мониторили интернет. И принимали материал по административке. У следаков уголовных дел под завязку. А что касаемо возбуждений дел по «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» отвечу. Эти дела возбуждают именно сотрудники не славянской национальности.
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59 мин.

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