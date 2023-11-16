«Чемодан, вокзал, ...». Что будет чиновнику и простому человеку за эту фразу

Семен Семеныч

Статья провокационная. Почему не указана фамилия следователя? А потому, что никто ее не знает. Все со слов кого-то. Я не припомню чтобы следователи мониторили интернет. И принимали материал по административке. У следаков уголовных дел под завязку. А что касаемо возбуждений дел по «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» отвечу. Эти дела возбуждают именно сотрудники не славянской национальности.