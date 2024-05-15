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Пленный неонацист заявил о нежелании сражаться

Пленный боевик украинского неонацистского формирования "Братство", которого зовут Артем, признался, что больше не хочет принимать участие в боях против российских военных, потому что ему "психологически тяжело".

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