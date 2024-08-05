Госдума осенью рассмотрит законопроекты о поддержке двух категорий россиян

Депутат Бессараб: Госдума работает над мерами поддержки для участников СВО Госдума во время осенней сессии рассмотрит несколько законопроектов о новых мерах поддержки россиян, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.