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Люди публикуют свои старые фото, чтобы доказать, что раньше люди взрослели быстрее

Люди публикуют свои старые фото, чтобы доказать, что раньше люди взрослели быстрее

Бывший профессиональный бейсболист Брэндон Маккарти внезапно задал в Твиттере такой вопрос: «Это бред, но правда же, что в прошлом люди в молодости выглядели старше?» Разумеется, он получил тысячи ответов.

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