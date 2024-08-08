Вера Брежнева снялась топлес верхом на коне

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Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра», украинская певица Вера Брежнева снялась топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).